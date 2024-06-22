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Tatilcilerin dönüşü devam ediyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik akıcı ilerliyor

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Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, akıcı trafik hareketliliği yaşanıyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği gözlemlendi.

(KIRIKKALE-DRON)Tatilcilerin dönüşü devam ediyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik akıcı ilerliyor

KIRIKKALE - Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, akıcı trafik hareketliliği yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte memleketlerinden yada tatil beldelerinden dönen vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği gözlemlendi. Kırıkkale-Ankara kara yolunda araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyrini koruyabilmek amacıyla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunan bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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