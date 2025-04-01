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Tatilcilerin Dönüş Çilesi: Kırıkkale'de Trafik Kilitlendi

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Ramazan Bayramı'nın ardından tatil beldelerinden dönüş yapan vatandaşların Kırıkkale'deki yoğun trafiği, 30 kilometreyi buldu. 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de trafik ekipleri, tedbir alarak yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayramın son gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaklaşık 30 kilometreyi bulan araç trafiği havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşların büyükşehirlere dönüş yolculuğu sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinde de araç trafiği yaklaşık 30 kilometreyi buldu. Bayramın üçüncü gününde yollara akın eden tatilciler, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafiğe takıldı. Araçların zaman zaman tampon tampona ilerlediği gözlenirken, araç yoğunluğunun artarak devam ettiği görüldü. Dönüş güzergahlarında araç akışı yavaşlarken bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kayseri-Kırıkkale D765 karayolunda da araç trafiğinin akıcı olduğu gözlemlendi.

Trafik ekipleri, 24 saat teyakkuzda

Trafik akışını rahatlatmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla bazı kavşaklar geçici olarak beton bariyerlerle kapatıldı. Yoğun araç trafiği dron ile görüntülendi. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, bayram dönüş yoğunluğunu yönetebilmek için 24 saat esasına göre yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
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