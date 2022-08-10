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TATİLCİLER, ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

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EDİRNE'nin Keşan ilçesi Saroz Körfezi'nde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, tatilcileri hazırlıksız yakaladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Saroz Körfezi'nde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Tatilciler zor anlar yaşarken, rüzgar turistik tesislerin hasır tente, şemsiye ve şezlonglar yerinden sökdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğleden sonra Edirne'nin Keşan ilçesi Saros Körfezi'nde şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Rüzgar, Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyü ve çevresindeki turistik tesislerin hasır tente, şemsiye, şezlong gibi portatif malzemelerini yerinden söktü. Rüzgar, yer yer kum fırtınasına da dönüşürken, işletmelerde maddi hasar oluştu. Rüzgarda zor anlar yaşayan tatilciler, kapalı alanlara sığındı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Keşan ilçe merkezinde yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçaklarının altına sığındı. Rüzgarın da etkili olduğu ilçede bazı ağaçlar devrildi, apartmanlardaki çanak antenler ve dış cephe kaplamaları yerlerinden çıkıp yola düştü. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binalardan sarkan dış cephe kaplamaların yola düşmemesi için çalışma yaptı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Saros Körfezi Edirne Keşan Güncel Haberler

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