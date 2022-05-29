Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti - Haberler

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Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Güncel
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Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti Tatilciler tabiat parkına giriş ücretinden şikayet etti Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı.

Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

Tatilciler tabiat parkına giriş ücretinden şikayet etti

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan tatilciler, parka giriş ücretlerinin fazla olmasından şikayet etti.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sert geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin ilgi odağı oldu. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, doğayla iç içe zaman geçirmek için geldiği tabiat parkında yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çektirdi. Piknik alanlarını dolduran tatilcilerin yanı sıra oltalarıyla gelenler balık tutarak vakit geçirdi.

Ailesiyle birlikte hafta sonu tatili için Sakarya'dan gelen İsmail Gürsel, "Güzel bir yer. Giriş ücretleri biraz daha düşük olsa daha iyi olacak. İnsanların bu kadar rağbet gösterdiği yerde yüksek fiyatlar olması değerlendirmeye alınması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Tabiat parkında işletmecilik yapan Ufuk Karadağ ise, Sıcakların artmasıyla insanlar kendini buraya attı. Manzarası çok güzel. Şuanda güzel. Hareketlenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Güncel

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