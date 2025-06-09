Tatilciler Güvercin Mağarası'nda Akdeniz Fokuyla Karşılaştı

Tatilciler Güvercin Mağarası'nda Akdeniz Fokuyla Karşılaştı
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Tatilciler Güvercin Mağarası'nda Akdeniz Fokuyla Karşılaştı
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Mersin'de tekne turuna çıkan tatilciler, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarından biriyle Güvercin Mağarası'nda karşılaştı. Fok, bölgedeki su altı yaşamı hakkında bilgi verdi.

Tatilciler, mağarada Akdeniz fokuyla karşılaştı

MERSİN - Mersin'de tekne turuna çıkan tatilciler, koydaki Güvercin Mağarası'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarından biriyle karşılaştı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 120'nin üzerinde bireyin bulunduğu tespit edilen Akdeniz fokları zaman zaman görüntüleniyor. Akdeniz foklarından genç bir birey ise bu kez Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında bulunan bir koydaki Güvercin Mağarası'nda kayda alındı. Tekneyle tatilcileri gezdiren kaptan Adnan Vurur, mağranın su seviyesinin üzerindeki gişirinden baktığında foku gördü. Tatilciler ve Vurur bir süre izledikleri foku cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. O anlarda fok da kendini izleyenlere baktıktan sonra dibe doğru dalarak mağaranın su altındaki çıkışına yönelip bölgeden uzaklaştı.

Yapılan çalışmalarda Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin sınırlarında 25'in üzerinde fok olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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