Tatilciler Erken Dönüşe Geçti: Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Karayolu ulaşımında 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşların geri dönüşe geçmesiyle birlikte karayollarında oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nı yaşadıkları şehirlerin dışında geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kırıkkale- Ankara D200 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı bölgelerde ise araçların tampon tampona ilerlediği görüldü. Kayseri-Kırıkkale D765 karayolunda da akıcı araç trafiği gözlemlendi. Araç trafiğinin yoğun olduğu karayolu, dron ile görüntülendi. Bazı kavşaklar ise trafik akışının hızlı ilerleyebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla geçici olarak beton bariyerlerle kapatıldı ve trafik uyarı levhaları konuldu.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, karayollarında muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.