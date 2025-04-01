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Tatilciler Erken Dönüşe Geçti: Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

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Ramazan Bayramı'nın ardından 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, tatilcilerin geri dönüşü ile birlikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale-Ankara ve Kayseri-Kırıkkale karayollarında önemli trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Emniyet ve jandarma ekipleri, trafik güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Karayolu ulaşımında 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşların geri dönüşe geçmesiyle birlikte karayollarında oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nı yaşadıkları şehirlerin dışında geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kırıkkale- Ankara D200 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı bölgelerde ise araçların tampon tampona ilerlediği görüldü. Kayseri-Kırıkkale D765 karayolunda da akıcı araç trafiği gözlemlendi. Araç trafiğinin yoğun olduğu karayolu, dron ile görüntülendi. Bazı kavşaklar ise trafik akışının hızlı ilerleyebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla geçici olarak beton bariyerlerle kapatıldı ve trafik uyarı levhaları konuldu.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, karayollarında muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Tatilciler Erken Dönüşe Geçti: Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
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