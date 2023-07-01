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Tatilciler dönüş yoluna geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu başladı

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Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Ankara-Samsun D 200 kara yolunda daha fazla yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri tedbirler alarak çalışmalarını sürdürüyor.

- Tatilciler dönüş yoluna geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu başladı

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçen vatandaşlar, dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik yoğunluğunun daha çok Ankara-Samsun D 200 kara yolunda olduğu görüldü. Akıcı şekilde ilerleyen araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu bölgelerde trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise dron denetimleri yapılıyor. Trafik yoğunluğunun yarında devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Kurban Bayramı Kırıkkale Ankara Tatil Güncel Haberler

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