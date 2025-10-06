Haberler

Tatil Paketi Dolandırıcılığı: 13 Milyon Lira Kurtarılamadı

İstanbul'da 'Tatıl Yıldızı' adlı turizm şirketinin internet üzerinden tatil paketi satarak 99 kişiden yaklaşık 13 milyon lira topladığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İnternet üzerinden tatili paketi sattığını öne sürerek 99 kişiden yaklaşık 13 milyon lira aldığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden 'tatil yıldızı' adıyla faaliyet gösteren bir turizm şirketinin, tatil paketi satarak 99 kişiden toplam 13 milyon lira aldı. Soruşturmada, şirketin yetkilisinin şüpheli Ender S. olduğu, firmanın devir işlemleri ve iç yazışmalarında usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı. Şirketin operasyon sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli Sinan B.'nin, tur satışlarından elde edilen paraları kişisel hesabına geçirdiği, satış sorumlusu Esra G.'nin ise mağdurlardan gelen ödemeleri kendi ve şirket hesapları arasında transfer ettiği kaydedildi. Esra G.'nin hesap hareketlerinin 2024 yılı itibarıyla 62 milyon lirayı aştığı, satış temsilcisi Hakan E.'nin hesabına da 4 milyon 749 bin lira aktarıldığı tespit edildi. Şüpheli Alparslan E.'nin şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli belgeleri sağladığı belirtildi.

Operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 5 şüpheli de 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
