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Emekli vatandaşlar Mersin'de ücretsiz konaklamadan memnun

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Tatil için Mersin'i tercih eden emekli vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtta ücretsiz konaklama hizmeti sunulmasından memnuniyet duyuyor.

Tatil için Mersin'i tercih eden emekli vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtta ücretsiz konaklama hizmeti sunulmasından memnuniyet duyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle yurtların kapıları, 15 Temmuz itibarıyla emeklilere açıldı.

Tatil için kente gelen emekliler, uygulamanın başladığı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklıyor.

Klimalı odalarda kalan misafirler, yurt yönetimince düzenlenen sinema ve konser gibi etkinliklere de katılıyor.

Konaklama ücreti ödemedikleri için gezilerine daha fazla bütçe ayırabilen vatandaşlar, Mersin'in tarihi ve turistik yerlerini keşfetme imkanı buluyor.

"Sahillerde güzel vakit geçirdik"

Ankara'dan gelen emekli Alparslan Şahintürk, AA muhabirine, proje sayesinde ilk kez Mersin'i gördüğünü söyledi.

Kenti tanıma şansı yakaladıklarını dile getiren Şahintürk, "Eşimle Silifke'ye kadar olan sahil noktalarını gezdik. Sahillerde güzel vakit geçirdik. Yurtlar rahat ve klimalı. Sıcak bir memleket olduğu için '1-2 gün kalır döneriz' diyorduk ama çok memnun kaldık." dedi.

Şahintürk, gelecek yaz tatilinde de uygulamanın sürdürülmesini istediklerini anlattı.

Nuri Özden de Hatay'dan geldiklerini belirterek, projeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tatilde eşiyle keyifli vakit geçirdiğini vurgulayan Özden, şöyle konuştu:

"Burası rahat, sakin ve huzurlu. Özellikle eşim dinlenmiş oldu. Bizim için büyük hizmet, emeklilere sunulmuş güzel proje. Türkiye'nin her tarafında yurt var, kısmeti olan müracaat etsin. Tatilde konaklama masrafı az değil. 4-5 gün güzel vakit geçirebilirler."

Kaynaşma imkanı buldular

Ahmet Şahin de çalışmayı sosyal medyada gördükten sonra eşiyle Ankara'dan Mersin'e geldiklerini, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt görevlilerinin kendilerini çok güzel karşıladığını söyledi.

Yurtta kalan diğer emeklilerle tanışma fırsatı bulduklarına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Emeklilere yönelik başlatılan proje için devletimize çok teşekkür ediyor, devamını diliyoruz. Mersin'de denize girdik, tarihi yerleri keşfettik. Eşimle yeniden balayı yapmış gibi olduk. Burada emekliler arasında güzel ortam oluşturduk."

Emekliler, 16 Ağustos'a kadar 81 ilde belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda rezervasyonla 5 gün ücretsiz konaklayabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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