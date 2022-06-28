Tatil için gelen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri başladı

AVRUPA'da yaşayan gurbetçiler, ülkelerinde okulların tatil olmasıyla kara yoluyla, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki gurbetçiler, okulların tatile girmesiyle izinleri kullanarak ana vatan hasretini gidermek için yollara koyuldu. Yaklaşık 3 ile 5 hafta arasında tatil süreleri bulunan Türk vatandaşlar ülkeye giriş yaptı. Özellikle Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Türk bayrağını görünce duygulandıklarını dile getirdi.

Almanya'dan gelen ve Aksaray'daki ailesini görmeye giden Esma Özkan da, "Almanya'dan geliyorum Aksaray'a gidiyoruz. Aksaray'da kalacağız, tatilimizi orada geçireceğiz. Yolculuğumuz çok rahat geçti, yollar bayağı boştu. Okullarımız tatil olur olmaz hemen yola çıktık. Türkiye'yi çok özlemiştim, şimdi hasret gidereceğiz" derken, Esra Özkan da Türkiye'ye gelmenin anlatılmaz bir duygu olduğunu ifade etti.