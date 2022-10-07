HABER: Tatil harcamaları ve sınır ötesi ticaret dijital ekonomideki canlanmayı yansıtıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'de alışveriş yapan insanların çeşitli görüntüleri

2. İnternetten canlı yayınla ürün satışının çeşitli görüntüleri

3. Çin'in güneyindeki Shenzhen şehrinden, Horgos kapsamlı gümrüksüz bölgesinde gümrük beyannamesi tamamlanmış bir grup sınır ötesi e-ticaret ürününün çeşitli görüntüleri

4. SES (Çince): REN YALİ, Yerel bir e-ticaret şirketinin genel müdür yardımcısı

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'deki Ulusal Gün tatili, ülkede dijital ekonominin ivme kazanmasına tanıklık etti.

Yedi günlük Altın Hafta tatili boyunca artan tüketici coşkusu ve tüketimi teşvik eden politikaların uygulanması sayesinde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı alışveriş, ülkede muazzam bir büyüme kaydetti.

Çin, dijital ekonomi ile reel ekonomi arasında derin bir entegrasyonu teşvik ediyor. Sonuç olarak, nakitsiz işlemler günlük hayatta her yerde görülmeye başladı. Çevrimiçi alışveriş, Çin'in tüketici pazarında olumlu bir yön haline geldi.

Tatil boyunca ayrıca farklı limanlarda canlı bir sınır ötesi e-ticaret görüldü.

5 Ekim'de, Çin'in güneyindeki Shenzhen'den gelen bir grup sınır ötesi e-ticaret ürünü, Kazakistan üzerinden Macaristan'ın yurtdışı deposuna gönderilmeden önce Horgos kapsamlı gümrüksüz bölgesinde gümrük beyannamelerini tamamladı.

Esas olarak tatil süsleri, evcil hayvan ürünleri, lambalar, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, elektronik ürünler ve daha fazlasından oluşan ürün grubu yaklaşık 13 milyon yuan (yaklaşık 1,83 milyon ABD doları) değerinde bulunuyor.

SES (Çince): REN YALİ, Yerel bir e-ticaret şirketinin genel müdür yardımcısı:

"Ulusal Gün boyunca, şirketimiz her gün yaklaşık 15 kamyon e-ticaret ürünü ihraç etti. Her kamyonda yaklaşık 13.000 sipariş olacak şekilde toplamda yaklaşık 200.000 sipariş taşındı. Ticaret hacmi yaklaşık 10 milyon yuan (1,41 milyon ABD doları). ve ürünler ağırlıklı olarak Belçika, Macaristan, Almanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerine gidiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)