TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI - Haberler

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TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı.

İSTANBUL (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde, Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı.

Tatilin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluk oluşmadı. Tatilini hafta sonuna kadar uzatanlar ve dönüşünü geçen günlerde gerçekleştirenler nedeniyle ulaşımda aksama olmadı. Sürücüler araçlarıyla rahat ilerledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Haberler

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