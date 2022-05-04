TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul'dan Anadolu'nun çeşitli illerine gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM'in Kocaeli geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü Gültepe ve Korutepe tünellerinin bulunduğu bölgede yoğunluk oluşmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki bölge 15 dakikada geçilebiliyor. Otoyolun Kocaeli kesimindeki diğer bölümlerinde ise herhangi bir yoğunluk bulunmuyor.

D-100 ve KUZEY MARMARA OTOYOLU AKICI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde de herhangi bir yoğunluk bulunmuyor. D-100 Karayolu'nda ise İzmit ve Gebze geçişlerinde şehir içi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu kısımlar harici trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel