TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI - Haberler

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TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul'dan Anadolu'nun çeşitli illerine gidenlerin dönüşü devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul'dan Anadolu'nun çeşitli illerine gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM'in Kocaeli geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü Gültepe ve Korutepe tünellerinin bulunduğu bölgede yoğunluk oluşmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki bölge 15 dakikada geçilebiliyor. Otoyolun Kocaeli kesimindeki diğer bölümlerinde ise herhangi bir yoğunluk bulunmuyor.

D-100 ve KUZEY MARMARA OTOYOLU AKICI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde de herhangi bir yoğunluk bulunmuyor. D-100 Karayolu'nda ise İzmit ve Gebze geçişlerinde şehir içi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu kısımlar harici trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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