Tatil dönüşünde Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı - Haberler

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Tatil dönüşünde Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı.

RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı.

Tatilin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluşmadı. Tatilini hafta sonuna kadar uzatanlar, dönüşünü geçen günlerde yapanlar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşamadı. Sürücüler araçlarıyla rahat ilerledi.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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