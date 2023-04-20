Tataristan'da gelecek ay 'Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum' düzenlenecek

Tataristan'da, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek için gelecek ay "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum" düzenlenecek.

Tataristan'da, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek için gelecek ay "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum" düzenlenecek.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 18-19 Mayıs'ta yapılacak uluslararası forum, ilk kez 2009'da gerçekleştirildi.

Rusya ile İİT ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirilmesi ve geliştirilmesini teşvik amacıyla her yıl yapılan forum, Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti'nin İslam dünyası devletleri ile etkileşim potansiyelini ortaya koyuyor.

Kazan Forum federal statü kazandı

Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı Başkanı Taliya Minnula'nın verdiği bilgiye göre, forum bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla federal statü kazandı. Bu yüzden forum çerçevesindeki faaliyetler sadece Rusya'nın bölgeleri değil, yabancı ülkeler için de önem taşıyacak.

İslami finans ve helal endüstri ana tema

Kazan Forumu çerçevesinde 140'tan fazla oturum planlanırken çalışma programına göre temel konular İslami finans ve helal endüstri olacak.

Forumda Rusya- Türkiye, Rusya-Endonezya, Rusya-Mısır, Rusya-Azerbaycan, Rusya-Özbekistan, Rusya-Malezya ve Rusya-İran konferanslarının düzenlenmesi planlanıyor.

İnnapolis bilişim şehri forumda temsil edilecek

Tataristan Başbakan Yardımcısı Roman Şayhutdinov, forumda İnnopolis bilişim şehrinin de temsil edileceğini belirterek teknoloji egemenliğinin gelişimi, yapay zekanın gelişimi ve çevrenin inovasyona etkisi konularının müzakere edileceğini aktardı.

Şayhutdinov, yük taşıyabilen insansız hava araçları, robotlar gibi teknolojik ürünlerin de forumda sergileneceğini bildirdi.

Türk yemekleri Kazan restoranlarına entegre edilecek

Kazan Forum aynı zamanda 15 ülkeden şef aşçıların yarışmasına da ev sahipliği yapacak.

İlk olarak Türkiye, Malezya, Özbekistan, İran ve Azerbaycan'dan şef aşçılar Kazan şehrinin restoranlarına entegre edilecek 3 çeşitten bir menü geliştirecek.

Ardından Türkiye dahil, 15 ülkeden katılan şef aşçılar, helal standartlara göre yemek pişirme konusunda hünerlerini sergileyecek.