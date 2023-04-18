Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un Moldova'ya girişine izin verilmedi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, kendisinin Moldova'ya girişine izin verilmediğini bildirdi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'e uçakla giden Minnihanov, sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntüde, Moldova tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeye girişine izin verilmediğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Minnihanov'un, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta gerçekleşen "Halkların Dostluğu - 2023" kongresine katılmak üzere Kişinev'e gittiğini belirtti.

Minnihanov'un Moldova tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğine ve ülkeye girişine izin verilmediğine dikkati çeken Zaharova, bunun "dostça olmayan" bir adım olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Bu adım, ülkelerimizin bölgeler arasındaki geleneksel yakın etkileşimi baltalamayı amaçlıyor. Rusya karşıtı olan bir pozisyonun Moldova'nın kamuoyunda destek görmediğinden eminiz. Kişinev'i kendi vatandaşlarını dinlemeye, Rusya ile insani temasları ve bölgeler arasındaki bağların gelişimini engellememeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Moldova, Minnihanov'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair açıklamaları yalanladı

Öte yandan, Moldova Sınır Servisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Minnihanov'un "istenmeyen kişi" ilan edildiği yönündeki açıklamaların gerçeğe dayalı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizde yerel seçimlerde bir adayın doğrudan desteklenmesi saygısızcadır. Rus yetkililerden ülkemizin iç işlerine karışmaktan kaçınmalarını istiyoruz." denildi.

"Halkların Dostluğu - 2023" kongresi, Gagauz Özerk Yeri'nde 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerindeki aday Viktor Petrov tarafından organize edildi. Petrov, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) yakın ilişkiler kurmaktan yana tavır sergiliyor.