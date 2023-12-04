Tatar: "Tanrı Dağı'nın eteklerinde sizlerle buluşmanın ve hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim"

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, duyduğu memnuniyetini dile getirerek "Tanrı Dağı'nın eteklerinde sizlerle buluşmanın ve hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, onur konuğu olarak katıldığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde başlayan "Kırgızistan'da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı"nın açılışında konuştu.

Kendisinin Kırgızistan ziyaretinde katkısı bulunanlara teşekkür eden Tatar, "Bugün tarihi bir gündür. Beni bu şekilde heyecanla karşıladığınız ata yurdu Kırgızistan'da, Bişkek'te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde, Tanrı Dağı'nın eteklerinde sizlerle buluşmanın ve hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim." diye konuştu.

Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmenin alt yapısını oluşturan ata toprakların önemini vurgulayan Tatar, "Allah'ın gücü ile ortaya çıkan engelleri aşa aşa ata yurdunda Kırgızistanlı kardeşlerimizle kucaklaşıyorum." dedi.

"Kırgızistan bizler için gerçekten büyük bir değerdir." diyen Tatar, "Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Kırgızistan'da olduğuma. Ne mutlu bana bu şekilde gösterdiğiniz yakınlığa, bu şekilde gösterdiğiniz sevgiye, bu şekilde gösterdiğiniz muhabbette." ifadesini kullandı.

Tatar, yaşadığı heyecanı anlatmaya kelimelerinin yetersiz kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bunlar ruhumuzda ve tarihimizde var. İnşallah tek yürek olduğumuz için daha da başarılı olacağız. Sizlerin kalbi benim kalbimle örtüşmüştür. Bizlerin kalbi birleşmiştir. Yüreğimiz birleşmiştir. Bu tek yürek bütün yaşadıklarımıza rağmen bizleri geleceğe emin adımlarla güçlü şekilde taşıyacak en büyük zenginliğimizdir".

Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, 11 Kasım 2022'de Türk Devletler Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinden dolayı TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e desteği için teşekkür etti.

Kıbrıs Türkünün hak, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini anlatan Tatar, KKTC'nin tüm çalışmalarında ve mücadelelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretlerinin bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin büyük Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs Türk halkının tanınması ve kabul edilmesi gerekmektedir"

Tatar, Kıbrıs'ta barış ve huzur istediklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa mutlak surette adil, kalıcı ve sürdürebilir olması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için Kıbrıs Türk halkının tanınması ve kabul edilmesi gerekmektedir. Egemen bir halk olan mutlak surette Kıbrıs'ın geleceğinde söz sahibi olmalıdır. Eğer bizleri federal kulaklarla, birtakım entrikalarla öyle bir pozisyonuna çekilecekse işte o zaman biz yok oluruz. Hakkımızı hukukumuzu kaydederiz. Hakkımızı ve hukukumuz kaybettiğimiz anda hem Anadolu ile hem de Türk dünyasıyla bağlarımızın kesilmesi, bizleri yok oluş noktasında bu kadar yıllık ve bu kadar asırlık yapılan fedakarlıklarında bir bakıma sıfırla çarpılması anlamına gelecektir. Biz, egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan, hürriyetimizden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha sizlere Kırgızistan'dan paylaşıyorum."

KTMÜ'de bir dizi açılışlarda bulunan Tatar'a üniversite kampüsünde açılışı gerçekleştirilen Beşparmak Çadırı'nda Türk gözlemesi ikram edildi.

Ersin Tatar'a, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMD) Genel Sekreteri İlyas Demirci, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu eşlik ediyor.