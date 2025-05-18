Tatar Kültürünü Yaşatmak Programı Düzenlendi

Tatar Kültürünü Yaşatmak Programı Düzenlendi
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Ressam Ruslan Ibragimov ve şair Zuleykha Kamalova, Tatar Kültürünü Yaşatmak programında sanatseverlerle bir araya geldi. Performans ve söyleşi etkinlikleriyle Tatar kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Ressam Ruslan Ibragimov ve şair Zuleykha Kamalova, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilciliğinin destekleriyle düzenlenen "Tatar Kültürünü Yaşatmak" adlı programda sanatseverlerle bir araya geldi.

Beykoz'da Tataristan Plaza'nın sanat galerisindeki programda, sanatçılar performans ve söyleşi gerçekleştirdi.

Ressam Ibragimov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının bir mesaj kaygısı taşıdığını belirterek, "Buradaki performansımın asıl anlamı, 'nerede olursanız olun, kendi öz kültürünüzü devam ettirebilirsiniz'. Bu nedenle ben sıradan bir MDF parçası üzerinde resim yapacağım, eşim ise su borusundan ney benzeri bir enstrüman yaparak müzik çalacak. İlk defa böyle bir performans sergiliyoruz. Gelecek hafta ArtContact sanat fuarına da katılacağım." dedi.

"Başka bir yere göç eden Tatarlar, kendi kültürlerini unutabiliyor"

Sanatçı Zuleykha Kamalova da sanatın çeşitli alanlarında çalışmalar yaptığını dile getirerek, "İstanbul'a, Türkiye'ye, Kazakistan'a ya da başka bir yere göç eden Tatarlar, aslında Tataristan'da yaşadığı zamanlarda da kendi kültürlerini unutabiliyor. Biraz büyüdüklerinde, kendi kimliklerini sorgulamaya başlıyorlar. 'Biz kimiz?' diye kendilerine soruyorlar. Türkiye'de böyle bir sorun yoktur ama bizde bu gerçekten önemli bir problem." değerlendirmesini yaptı.

Performans sergilediği enstrümanın adı "kuray" olduğunun aktaran Kamalova, enstrümanın kuray adını taşıyan özel bir bitkiden yapıldığını, ancak bu bitkinin artık Tataristan'da yetişmediğini ifade etti.

Kamalova, programda da çeşitli malzemelerden Tatar geleneksel müzik enstrümanı kuray yapımını göstererek, yapım ve tarihsel sürecine dair katılımcılara bilgi verdi.

Programın organizatörü sanatçı ve küratör Aygül Okutan ise 18 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve 7 yıldır Türk ve Tatar kültürüyle ilgili etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Tataristan Plaza'nın sanat galerisinde Rusya'daki sanatçıların eserlerinden oluşan bir serginin yer aldığını belirten Okutan, "Sergide yalnızca Tataristan değil, tüm Rusya'dan sanatçılar yer almakta. Sergi, Kırım'dan St. Petersburg'a, Moskova'dan Sibirya'ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Elbette ağırlıklı olarak Tataristan ve bize yakın olan Başkurdistan bölgesinden sanatçılar var. Tataristan'dan 9 sanatçımızın eseri bulunuyor. Eserler arasında seramik, tablo ve cam füzyon çalışmaları yer alıyor."

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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