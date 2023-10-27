Tatar: KKTC'den doğmuş bir eğitim kurumunu Afyonkarahisar'da görmekten mutluyum

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olan Girne Koleji'nin Afyonkarahisar kampüsünü ziyaret etti. Girne şehrinin tarihi, kültürü, eğitimi ile KKTC'nin, Akdeniz'in incisi olduğunu belirten Tatar, "Çocukların, Atatürk'ün düşünceleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında barış, huzur ve güvenlik içinde ülke geleceğine imza atacak. KKTC'den doğmuş bir eğitim kurumunu Afyonkarahisar'da görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar ziyareti çerçevesinde Afyon Özel Girne Koleji'ni ziyaret etti. Yönetici, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Tatar, okulun konferans salonunda gerçekleşen programın ardından şeref defterini imzaladı. Programa; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü, Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, Girne Koleji Kurul Başkanı ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu ve Girne Koleji'nin kurucu, yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞATMAK İÇİN DAİMA ÇALIŞIN

Cumhurbaşkanı Tatar, "29 Ekim'den 15 Temmuz'a Zor Zamanlarda Direnmek" temasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen 'Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali' etkinliğinde ve Girne Koleji ziyaretinde öğrenciler ve eğitimciler ile buluştu.?

Tatar, öğrenciler ile eğitimcilere Afyonkarahisar'da, büyük taarruzun başlatıldığı bu önemli topraklarda eğitim almanın önemine vurgu yaparak, ömür boyu başarılar diledi. Cumhuriyet için sürekli çalışmalarını, kendilerini geliştirmelerini öğütlerken, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli yerlere gelip devleti yönetecek gençlere başarılar diledi. Tatar, KKTC olarak her zaman Türk milleti ile birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini iletirken öğretmenlerin, çocukları geleceğe taşıyacak en önemli kişiler olduğunu hiçbir zaman unutmadıklarını altını çizerken, KKTC ile karşılıklı arkadaşlık, kardeşlik ilişkilerinin her iki ülkenin geleceğine de katkısı olacağına vurgu yaptı.? Tatar, Türk devletleri ile yapılacak çalışmalara da önem verdiklerini belirterek, çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.?

Cumhuriyet, devlet, egemenlik ve bağımsızlığın önemine vurgu yapan Tatar, çocukların, çevreye, doğaya karşı sorumluluk bilinci içinde çağdaş, maneviyatı yüksek bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerine inançlarını belirtti.?"Büyük Önder Atatürk'ün sizlere bıraktığı Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için daima çalışın" diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti, Girne isminin Afyon'da yaşatılmasına teşekkür etti.?

Güzel Girne şehrinin tarihi, kültürü, eğitimi, denizi kumu ile KKTC'nin, Akdeniz'in incisi olduğunu belirten Tatar, çocukların, Atatürk'ün düşünceleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında, milli değerler, barış huzur güvenlik içinde, ülkenin geleceğine imza atacağına vurgu yaptı. KKTC'den doğmuş bir eğitim kurumunu Afyonkarahisar'da görmekten mutluluk duyduğunu da ekledi.

ÜMİT KALKO: CUMHURBAŞKANINI KAMPÜSTE AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYDUK

Girne Koleji Kurul Başkanı ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko konuşmasında, Girne Koleji olarak KKTC Cumhurbaşkanını Girne Koleji Afyon kampüsünde ağırlamaktan gurur duyduğunu belirtti. Kalko ayrıca Girne Koleji 2019 yılında başlayan kuruluş aşamasında, KKTC ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesinin çok güçlü bir iş birliği ve deneyim ile başladığını anlattı. Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın vizyonu ve deneyimleriyle bu köklü üniversite yapılanmasını önce Türkiye ve yavru vatanda ardından diğer Türk Cumhuriyetlerinde ve Körfezde bir dünya markasına dönüştürme ideali ile yola çıktığı vurgusu yaptı.

Türkiye'de; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Afyonkarahisar, Muğla Fethiye, Batman, Diyarbakır, Van, Gaziantep, Balıkesir Edremit, Malatya ve Kütahya olmak üzere dördüncü yılında 20 Kampüse ulaşan Girne Kolejlerinin büyümeye devam ettiğini belirten Kalko, "1985'ten bu yana Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 3 kıtada yer alan, kampüsleri ile 135 farklı ülkeden gelen 20 bini aşkın öğrencisine yüksek standartta eğitim olanakları sunan ve dünyadaki sayılı üniversiteler arasında yer alıyor" dedi.

Girne Koleji'nde 21'inci yüzyıl becerileri ile yaratıcı, duyarlı, donanımlı, iletişimi güçlü, bilgi odaklı çocuklar yetiştirme gayesinde olduklarını vurgulayan Kalko, konuşmasında etkinlik ve sosyal alanları ile bu denli modern ve donanımlı bir kampüs yatırımı yaptığı için Afyonkarahisar Kampüsü Kurucusu Şükrü Şensoy'a da teşekkürlerini iletti.

Ümit Kalko, konuşmalarına son verirken KKTC'nin Türkiye ve Türk milleti adına anavatanın ayrılmaz bir parçası ve Türkiye için çok kıymetli olduğunu, Kıbrıs kadar diğer Türk Cumhuriyetlerinin de vatan toprağı kadar eşsiz olduğunu ifadelerine ekledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, "Yoğun iş temposunda çocuklarımıza, geleceğimize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim" sözleri ile konuşmasını tamamladı.

HATIRA I ÇEKTİRİLDİ

Konuşmaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko ve Girne Koleji Afyonkarahisar Kampüs Kurucusu Murat Şensoy tarafından günün anısına hediye verildi. Girne Koleji sınıf ve bölümlerini gezen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.