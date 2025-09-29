Tatar'dan Rum Yönetimi'ne Yanıt: Crans Montana Müzakereleri Kaldığı Yerden Devam Etmeyecek

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kubrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2017'de Crans Montana'da kesilen müzakerelerin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi" şeklindeki açıklamalarını yalanladı, görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesi yönünde talebin, Genel Sekreter Guterres'ten değil, Rum liderden geldiğini bildirdi. Tatar, "Benim Crans Montana'dan devamı kabul etmem söz konusu değil. Federasyon defterinin kapandığını Birleşmiş Milletler'e ilettik" dedi.

Tatar, ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından KKTC'ye döndü.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tatar, GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 2017'de Crans Montana'da kesilen müzakerelerin kaldığı yerden devam edeceğini söylediği" yönündeki açıklamalarını yalanladı.

New York'ta, önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres le ikili görüşmenin ardından, GKRY Lideri Hristodulidis'in de katılımıyla 3'lü toplantı yaptıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Tatar, 2017 Temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesi yönünde talebin, Genel Sekreter Guterres'ten değil, Rum liderden geldiğini aktardı.

"Federasyon defterinin kapandığını Birleşmiş Milletler'e ilettik"

"Benim Crans Montana'dan devamı kabul etmem söz konusu değil. Federasyon defterinin kapandığını Birleşmiş Milletler'e ilettik" diyen Tatar, BM'nin üçlü toplantıya dair açıklamasında da bu yönde bir ifade bulunmadığının altını çizdi.

Tatar, görüşmede agresif bir tavır sergilemediğini, aksine Hristodulidis'in daha saldırgan bir yaklaşım içinde olduğunu kaydetti. KKTC'nin tutumunun net olduğunu vurgulayan Tatar, "Ada'da egemen eşit, eşit uluslararası statüye sahip iki devletli çözüm modeli üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'in süreci canlı tutma çabalarını anladıklarını ancak Kıbrıs'ın geleceğinde iki devletin işbirliği modelini savunduklarını yineledi.

Crans Montana'da ne olmuştu?

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, Ada'da kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler kapsamında taraflar, 7 Kasım 2016 ve 7 Temmuz 2017'da tarihleri arasında İsviçre'nin farklı kentlerinde 5 kez bir araya gelmişti. Son olarak İsviçre'de 10 gün süren ve 7 Temmuz 2017'de Crans-Montana kentinde sona eren Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığı açıklanmıştı.