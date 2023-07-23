TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Taşucu Limanı'nda düzenlenen operasyonlarda, bir otomobil ve bir TIR'ın çeşitli bölmelerine zulalanmış 75 kilo esrar ele geçirildi. İlk operasyonda lüks bir otomobilde 31 kilogram esrar bulunurken, ikinci operasyonda ise bir TIR'ın çekicisinin altında 44 kilogram esrar bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taşucu Limanı'nda iki araçta 75 kilo esrar ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Taşucu Limanı'nda düzenlenen iki operasyonda, bir otomobil ve bir TIR'ın çeşitli bölmelerine zulalanmış 75 kilo esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda, gemiyle gelen lüks bir otomobil ekiplerce şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine araç, arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpek eşliğinde aramaya tabi tutuldu. Narkotik dedektör köpeğin tepkiler vermesiyle, koltukların ve kapıların iç kısımlarına ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş halde 31 kilogram esrar ele geçirildi.İkinci operasyonda ise, ekipler gemiyle gelen ve boş olduğu belirtilen bir TIR'ı x-ray taramasından geçirdi. TIR'da şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve narkotik dedektör köpeğin şüpheli bölgelere tepki verdiği görüldü. Yapılan detaylı kontroller sonucu TIR'ın çekicisinin altına gizlenmiş vaziyette 44 kilogram esrar ele geçirildi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.