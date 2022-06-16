Taşova YEG Derneğinden kadın kooperatifine makine desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşova YEG Derneğinden kadın kooperatifine makine desteği

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Taşova YEG Derneğinden kadın kooperatifine makine desteği

Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Hünerli Eller Kadın Kooperatifine makine desteğinde bulundu.

Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Hünerli Eller Kadın Kooperatifine makine desteğinde bulundu.

Kooperatif merkezinde düzenlenen teslim töreninde konuşan YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, kırsalda yaşayan kadınların emek yoğunluklu işlerini kolaylaştırmak, üretim kapasitesini artırmak ve kırsalda yaşayan kadınların emeğini ekonomiye kazandırmak için kadınlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Üreten kadınların her zaman yanında olduklarını belirten Aydoğan, "Saatte 70 ila 100 kilogram kapasiteli erişte kesme makinesi ile üretilen yöresel ürünlerin raf ömrünü uzatmak, bakliyat ve kurutulmuş ürünlerin ambalajlanması amaçlı vakum makinelerini Hünerli Eller Kadın Kooperatifimize teslim ettik." dedi.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Özcan ise makineler sayesinde işlerini daha hızlı yapabileceklerini, üretimlerini de artıracaklarını vurgulayarak, YEG Derneğine teşekkür etti.

???????

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Aydoğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title