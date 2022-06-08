Taşova ve Suluova Meslek yüksekokullarında mezuniyet töreni - Haberler

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Taşova Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, eğitimin sadece diplomayla olmadığını, gençlerin kendilerini hayat boyu geliştirebilecekleri bir felsefi ve mesleki rotaları belirlemeleri gerektiğini söyledi.

Mezuniyet töreni, bölümlerinde başarılı olan öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından son buldu.

Suluova

Suluova Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı.

Yüksekokulun salonunda gerçekleştirilen törende mezun öğrencileri tebrik eden Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, "Bundan sonra sizleri büyük bir mücadele bekliyor. Eğitimlerinizi tamamladınız, şimdi iş, AŞ ve eş bulma vaktidir. Allah bahtınızı açık etsin. Hayatın içerisinde hangi zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın her zaman milletimizin ve devletimizin yanında olun." diye konuştu.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen de öğrenci ve velilerini tebrik ederek, "Yüksek öğrenim hayatı elbette insan ömründe çok önemli bir yer tutuyor. Yüksek öğrenim hayatını insan hayatından çıkarıp aldığımız zaman insan hayatının omurgası sarsılır." diye konuştu.

Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya fırlatarak aileleriyle birlikte mezuniyeti kutladı.

Törene Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, protokol üyeleri ve veliler katıldı.