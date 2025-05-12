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Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Yanında

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Yanında
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Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Elmakırı ve Yaylasaray köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve yaşam kalitesini artırmak için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Elmakırı ve Yaylasaray köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet edip talep ve isteklerini dinleyen Kartal, köy muhtarlarından bilgi aldı.

Köylü vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını anlatan Kartal,

"Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gerekli özverili çalışmaları yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Köylerimizi ziyaret ederek sorunları yerinde tespit edip kalıcı ve hızlı çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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