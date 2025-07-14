Taşova Kaymakamı'ndan Telefon Dolandırıcılığı Uyarısı

Taşova Kaymakamı'ndan Telefon Dolandırıcılığı Uyarısı
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Taşova Kaymakamı Salih Kartal, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Kendisine ait isimle yardım talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

Kartal, yaptığı açıklamada, kendisinin adını kullanarak, "İhtiyaç sahibi, yaşlı veya engelliye yardım ya da işe alım" bahanesiyle yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesini istedi.

Kaymakamlığın, emniyet ve jandarmanın böyle bir talebi olamayacağını vurgulayan Kartal, "Kurumumuza çeşitli ihbarlar ulaşmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara veya mesajlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Dolandırıcılar genellikle kamu görevlilerinin ismini kullanarak güven kazanmaya çalışır. Hiçbir kamu kurumunun vatandaştan para isteme gibi bir yöntemi yoktur. Vatandaşlarımızın dikkatli olması ve bu kişilerin oyununa gelmemesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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