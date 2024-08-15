Taşova Kaymakamı Halk Pazarını Ziyaret Etti

Taşova Kaymakamı İmran Demirel, ilçede perşembe günleri kurulan halk pazarını gezdi.

Kaymakam Demirel, pazar esnafına bol ve bereketli kazançlar dileyip, pazarın durumu hakkında bilgi alarak, esnafın sorun ve taleplerini dinledi

Taşova ilçesinde her türlü sebze ve meyve yetiştirildiğini anlatan Demirel, "Vatandaşlarımız kendi ürettiği ürünleri halk pazarına getirerek satışını yapıp hem ev ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bizler de köylümüzün ve vatandaşlarımızın üretmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunması için gerekli desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." dedi.