Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten şehit ailelerine ziyaret - Haberler

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Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten şehit ailelerine ziyaret

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten şehit ailelerine ziyaret

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, şehit ailelerini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, şehit ailelerini ziyaret etti.

Gökcecik, 1992 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan jandarma er İdris Bolat ve 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Özel Harekat polisi İdris Bolat'ın Karamuk köyünde yaşayan ailelerini ziyaret ederek, şehit aileleri ile sohbet etti.

Şehitlerin emanet bıraktıkları ailelerinin, kendilerinin de ailesi olduğunu ifade eden Gökcecik, devletin kapısının her zaman şehit ailelerine sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Şehit aileleri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Diyarbakır, Jandarma, Hakkari, Şehit, Güncel, Haberler

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