Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yaptı

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında telefon ve diğer dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi hedefleyen polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları uyararak, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kamu görevlilerinin para veya altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını vurgulayan polis, bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya polis merkezine haber verilmesini istedi.

Dağıtılan broşürlerde, "Polis, asker, hakim, savcı sizden para veya altın istemez. Dolandırıcıların arka fonda telsiz sesleriyle sizi arayıp, 'Hesabınız ve kimlik bilgileriniz çalındı, hesabınızı dolandırıcılar ele geçirdi. Adınız veya banka hesabınız, terör örgütüne karıştı' gibi senaryolar üreterek sizden para ve altın isteyenlere kesinlikle inanmayın. Bu durumlarda vatandaşlarımız hiç çekinmeden emniyet müdürlüğümüze başvurabilir." ifadelerine yer verildi.

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