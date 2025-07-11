Taşova'da Yılan Panik Yaratmadı

Taşova'da Yılan Panik Yaratmadı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçede bulunan bir iş yerine giren yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

???????Bunun üzerine iş yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonucu yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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