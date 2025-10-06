Taşova'da Yılan Panik Yaratırken İtfaiye Ekipleri Duruma El Attı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına salındı. Olay, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle gerçekleşti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Faravga mevkisinde bir bağ evine giren yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bağ evine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonucu yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel