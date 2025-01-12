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Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan İçin Mevlit ve Dua Töreni

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan İçin Mevlit ve Dua Töreni
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2024 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için Taşova'nın Çakırsu köyünde mevlit okutuldu. Programda şehitler için dua edilirken, ardından yemek ikramı yapıldı ve şehit Aslan'ın mezarı ziyaret edildi. Amasya Valisi Önder Bakan, kahraman şehitlerin vatan için verdikleri mücadeleye vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda 2024 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için mevlit okutuldu.

Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde düzenlenen programda, mevlit okundu, şehitler için dua edildi. Yemek ikramından sonra şehit Aslan'ın mezarı ziyaret edildi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Amasya Valisi Önder Bakan,"O kahramanlar olmasaydı biz bugün bu rahatlığı, huzuru ve sağlığı bulabilme imkanına sahip değildik. Allah onların hepsinden razı olsun.Onlara layık olmayı nasip etsin. Rabbim vatanımızın birlik ve beraberliğini, özellikle sizlerin köyünüzdeki birliğini bozmasın." dedi.

Programa, Vali Bakan ile şehidin ailesi, Kaymakam Salih Kartal ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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