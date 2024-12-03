Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı

 Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç

Operasyon an meselesi! Muhalifler, Tel Rıfat'tan sonra yeni hedef için yola çıktı
Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü

Taşova'da Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Tasarım ve Beceri Atölyesi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel gereksinimli öğrenciler için yeni bir tasarım ve beceri atölyesini hizmete açtı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, özel eğitimin önemini vurguladı ve öğrencilerin çeşitli yeteneklerini geliştirecek faaliyetlerin yapılacağını belirtti.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel gereksinimli öğrenciler için tasarım ve beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Özkan Ağış İlkokulu'nda düzenlenen programda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ve her zaman özel öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Özel gereksinimli öğrencilerin imkan tanındığında birçok başarının altına imza attıklarına şahit olduklarını anlatan Tümer, "Burada özel eğitim alan öğrencilerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de öz güvenlerini artırmış oluyorlar. Hizmete açtığımız özel eğitim atölyemizde öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için bilgisayar eğitimi, galoş yapımı, ahşap tahta üzerine yakma tekniği ile resim yapma ve diğer yeteneklerini geliştirmek için farklı çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

Programa Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile öğrenciler katıldı.

?????????????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
img

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
img

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti
img

"Aksi halde cehenneme dönecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.