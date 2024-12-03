Taşova'da Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Tasarım ve Beceri Atölyesi Açıldı

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel gereksinimli öğrenciler için tasarım ve beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Özkan Ağış İlkokulu'nda düzenlenen programda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ve her zaman özel öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Özel gereksinimli öğrencilerin imkan tanındığında birçok başarının altına imza attıklarına şahit olduklarını anlatan Tümer, "Burada özel eğitim alan öğrencilerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de öz güvenlerini artırmış oluyorlar. Hizmete açtığımız özel eğitim atölyemizde öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için bilgisayar eğitimi, galoş yapımı, ahşap tahta üzerine yakma tekniği ile resim yapma ve diğer yeteneklerini geliştirmek için farklı çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

Programa Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile öğrenciler katıldı.

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