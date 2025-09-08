Taşova'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil devrildi. Sürücü K.A. ve yolcu N.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 34 UF 3043 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ediyeri Kavşağında devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel