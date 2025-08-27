Taşova'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: Bir Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İ.Ş. idaresindeki 05 ADH 981 plakalı motosiklet, Yemişen mahallesi Atatürk bulvarında Ö.K. yönetimindeki 52 AEE 171 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Taşova Devlet hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel