Taşova'da "Minik Eller Gülen Yüzler" projesi yürütülüyor - Haberler

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Taşova'da "Minik Eller Gülen Yüzler" projesi yürütülüyor

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Taşova'da 'Minik Eller Gülen Yüzler' projesi yürütülüyor

??????? Taşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Minik Eller Gülen Yüzler" projesi ile dünyaya yeni gelen bebekler ziyaret ediliyor.

??????? Taşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Minik Eller Gülen Yüzler" projesi ile dünyaya yeni gelen bebekler ziyaret ediliyor.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, projenin amacının, bilinçli anneler ve sağlıklı yeni nesillerin oluşmasını sağlamak olduğu söyledi.

Yeni doğan bebekleri tespit edip ailelerine ulaştıklarını ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Gökcecik, "Aramıza katılan yeni bebeklerimize koruyucu sağlık hizmeti ile yaşama merhaba dediğinde ihtiyaçlarına ortak olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yıllar sonra şimdinin minikleri, bunları öğrendiğinde 'İyi ki Taşova'nın bir üyesiyim' diyebilirse, kendimizi mutlu sayarız." dedi.

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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