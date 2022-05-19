Taşova'da maket uçak yarışması yapıldı - Haberler

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Taşova'da maket uçak yarışması yapıldı

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Taşova'da maket uçak yarışması yapıldı

Taşova ilçesinde liseler arası düzenlenen maket uçak yarışmasında temel model uçak eğitimi alan öğrenciler, yaptıkları model uçaklarla yarıştı.

Taşova ilçesinde liseler arası düzenlenen maket uçak yarışmasında temel model uçak eğitimi alan öğrenciler, yaptıkları model uçaklarla yarıştı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, Taşova Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada, etkinlikte 6 lise grubunun yarıştığını, Taşova ilçesinde ilk defa maket uçak yarışması düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin akademik anlamdaki başarılarını artırmanın yanı sıra farklı alanlardaki bilgi ve becerilerini de geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Gökcecik, şunları kaydetti:

"Bu amaçla Kaymakamlığımız, Türk Hava Kurumu Taşova Şubesi, Gençlik Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle lise öğrencilerimize temel model uçak eğitimi verdik. Atölye çalışmaları neticesinde bugün model uçak yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillerimize havacılık alanında eğitim vererek geleceğin mühendislerini, pilotlarını yetiştireceğimize inanıyorum. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, ilçemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Uçak, Thk, Güncel, Haberler

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