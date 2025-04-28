Taşova'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi, sağ salim doğaya bırakıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yeşilırmak mahallesinde bir binanın çatısında kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel