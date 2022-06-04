Taşova'da LGS Güvenlik Toplantısı yapıldı - Haberler

Taşova'da LGS Güvenlik Toplantısı yapıldı Taşova ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı. Taşova ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesi değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıda, ilçe genelinde 12 okulda 28 sınav salonunda 303 öğrencinin LGS'ye katılacağını söyledi. Öğrencilerin rahat bir sınav geçirmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Tümer, sınav günü okulların çevresinde inşaat, tadilat ve sesli ilanlara da müsaade edilmeyeceğini ifade etti. ??????? ??????? AA / Tevfik Öztürk - Güncel milli eğitim bakanlığı Hisarcık Taşova LGS Güncel Haberler

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