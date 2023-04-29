Üye Girişi
Haberi Paylaş
Taşova'da Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı

Taşova'da Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı

Güncel Haberler

Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi, Kaymakam Ahmet Gökcecik başkanlığında gerçekleştirildi.

Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi, Kaymakam Ahmet Gökcecik başkanlığında gerçekleştirildi.

Taşova Müftülüğünde düzenlenen seçim öncesi Kaymakam Çelik, 2020 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi hakkında bilgi vererek, tahmini bütçeyi muhtarların oylarına sundu.

Seçim sonucu birlik üyeliğine Deniz Sümer, Ahmet Öz, İzzet Öz ve Kaya Turan seçildi.

Gökcecik, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Yeni seçilen üyelerimize ve birliğimize hayırlı olsun. Amacımız köylerimizi daha yaşanır ve modern hale getirmek. Bunun için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title