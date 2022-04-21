Taşova'da Kaymakamlık personeline deprem eğitimi verildi

AMASYA (AA) - Amasya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Taşova Kaymakamlığı personeline afet farkındalık ve deprem tahliye eğitimi verdi.

Kaymakamlıkta verilen eğitimde afetler öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gereken konular hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim, tatbikat gereği deprem sonrası sirenlerin çalması sonucu personelin güvenli şekilde tahliye edilmesiyle sona erdi.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, Taşova ilçesinin deprem kuşağında olduğuna işaret ederek, "Her türlü afetlere hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle kamu kurumlarımızda zaman zaman bu tür tatbikatlar yaparak kamu personelinin hem bilinçli olmasını hem de olay anında neler yapabileceğini test etmiş oluyoruz." dedi.