Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Taşova ilçesinde Türk Kızılay ve Amasya Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında gün boyunca bağışlar alındı ve bağışçılara ödüller verildi.

Taşova ilçesinde, Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Amasya Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

Kan bağışında bulunmanın önemine değinen Sayar, "Kan, yapay olarak üretilemeyen, kaynağı sadece insan olan bir sıvıdır. Hastanelerde hayırsever vatandaşların bağışlayacağı kan ile hayata tutunmayı bekleyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Onlara ancak bağışlanacak kan ile hayat verilebilir. Çünkü kan hayat demektir." dedi.

Sayar, Taşova ilçesinde 2 bağışçıya altın, 4 bağışçıya gümüş, 3 bağışçıya ise bronz madalya ve belgelerini verdiklerini sözlerine ekledi.

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