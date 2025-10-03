Haberler

Taşova'da Gazzeli Çocuklar İçin Yardım Kermesi Düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Gazzeli çocuklara yardım amacıyla düzenlenen kermeste elde edilecek gelir, İyilik Hareketi Derneği aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gazzeli çocuklar için yardım kermesi gerçekleştirildi.

Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile İyilik Hareketi Derneği tarafından "Gazzeli çocuklara umut olmaya gidiyoruz" sloganıyla yardım kermesi düzenlendi.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Genç, AA muhabirine, kermesten elde edilecek gelirin İyilik Hareketi Derneği aracılığıyla Gazze'den gelecek ailelere ve çocuklara ulaştırılacağını söyledi.

Kermese destek olanlara teşekkür eden Genç, şöyle konuştu:

"Her zaman iyilik kazansın istiyoruz. En kısa sürede Gazze'nin özgürlüğüne kavuşması duası ile hep birlikte dua ediyoruz. Bizler evlerimizde çocuklarımızın üzerini örtüp huzur içerisinde uyutabiliyorken maalesef Gazze'de çocuklar bombalara maruz kalıyor, uçak ve helikopter seslerini onlara aileleri oyun olarak anlatıyor. Bombaların altında gece uykuları yok, gündüz ise sığınacak bir kapı arıyorlar. Gazze'de şu an yemek ihtiyacı had safhada, yapılan yardımlar maalesef tam manası ile yerine ulaşamıyor. Elde edilecek gelir Gazzeli kardeşlerimize yemek, ilaç ve giysi yardımı olarak ulaştırılacak."

Genç, kermesin üç gün süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
