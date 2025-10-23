Haberler

Taşova'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Bir Okul Bin Umut Gazze" temalı yardım kermesi düzenlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Bir Okul Bin Umut Gazze" temalı yardım kermesi düzenlendi.

Taşova Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Bekir Özdemir İmam Hatip Lisesi tarafından okul bahçesinde düzenlenen yardım kermesinde hazırlanan yiyecek ve diğer ürünler satışa sunuldu.

Gazze'de en mağdur olanlar çocuklar olduğunu belirten Taşova Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Çakraz,

" Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı 18-24 Ekim tarihleri arasında bir kermes düzenlemesi yönünde karar aldı, zaten biz de Böyle bir kermes yapmak düşüncesindeydik, bu da bir vesile oldu. Aslında Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, malum biz de karınca kararınca neler yapabiliriz çok kısa bir süre olmasına rağmen öğrencilerimizin öğretmenlerimizin büyük gayreti özverisi ile böyle bir kermes düzenledik" diye konuştu

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu

Yıldız futbolcudan taraftarı kahreden haber
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.