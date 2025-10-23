Taşova'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Bir Okul Bin Umut Gazze" temalı yardım kermesi düzenlendi.

Taşova Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Bekir Özdemir İmam Hatip Lisesi tarafından okul bahçesinde düzenlenen yardım kermesinde hazırlanan yiyecek ve diğer ürünler satışa sunuldu.

Gazze'de en mağdur olanlar çocuklar olduğunu belirten Taşova Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Çakraz,

" Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı 18-24 Ekim tarihleri arasında bir kermes düzenlemesi yönünde karar aldı, zaten biz de Böyle bir kermes yapmak düşüncesindeydik, bu da bir vesile oldu. Aslında Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, malum biz de karınca kararınca neler yapabiliriz çok kısa bir süre olmasına rağmen öğrencilerimizin öğretmenlerimizin büyük gayreti özverisi ile böyle bir kermes düzenledik" diye konuştu