Taşova'da depremzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi

Taşova Kaymakamlığı tarafından depremden etkilenen ve Taşova'da misafir edilen çocuklar ve aileleri için tiyatro etkinliği düzenledi.

Taşova Kaymakamlığı tarafından depremden etkilenen ve Taşova'da misafir edilen çocuklar ve aileleri için tiyatro etkinliği düzenledi.

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinlikte "Böbürlü Kral" isimli çocuk oyunu sahnelendi.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, depremin yaralarının devlet ve millet olarak el ele verilerek sarılacağını söyledi.

Depremzede çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Gökcecik, "Özellikle çocukların normalleşme sürecine katkıda bulunup, onları stresten uzak tutmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ne söylesek, ne yapsak acıları tam manasıyla bitiremeyiz ama en azından hafiflemesi için çaba gösteriyoruz. Amacımız özellikle çocuklarımızı mutlu etmek ve yüzlerini güldürebilmektir." diye konuştu.

Gökcecik, tiyatro etkinliğini izleyen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve depremzede çocuklar ve aileleri katıldı.