Taşova'da Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısı ile yürüyüş düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde toplanan protokol üyeleri ve ilçe halkı, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile Atatürk Bulvarı'ndan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ne kadar Amasya Belediyesi bandosunun eşliğinde yürüdü.

Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşaması için var güçleri ile mücadele edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Özalp, "Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ülkemizde, Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti kolay kazanılmadı ve kurulmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya'mıza intikal ettiğinde halkın Cülus tepesinde karşılanmasında ve "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" diyen bir ilin mensuplarıyız. Bugün bile aynı sözü söyleyecek insanlarız. Bizlerde Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve sonuna kadar savunmak için varız." dedi.

Yürüyüşe, Kaymakam Salih Kartal, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.