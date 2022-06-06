Taşova'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi - Haberler

Taşova'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yolaçan köyünde, Mehmet Gürel'e ait bağ evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi. AA / Tevfik Öztürk - Güncel Mehmet Gürel Amasya Güncel Haberler

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