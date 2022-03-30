Taşova'da bin 750 fidan toprakla buluşturuldu

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikme ve kuş yuvası asma etkinliği düzenlendi.

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, daha yeşil bir dünya bırakmanın gelecek nesillere borçları olduğunu söyledi.

Ormanların, yaşam için en gerekli şey olan oksijenin tek kaynağı ve karşılıksız üreticisi olduğunu vurgulayan Morkan, "Şu an tüm toplumların ve ülkelerin en büyük sorunlarından bir tanesi kuraklık ve su sorunudur. Giderek azalan kullanılabilir ve kaliteli suyun, tek koruyucusu ve üreticisi yine ormanlardır. Ecdadımız bize nasıl temiz bir çevre bıraktıysa, yeşil bir Türkiye bıraktıysa, biz de yeni nesillerimize daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Taşova bırakmak için fidan dikmeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinlikte, ilçe genelinde bin 750 fidan toprakla buluşturulurken, 40 kuş yuvası ağaçlara asıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.