Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi

Taşova ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Taşova Belediyesinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Bayram Öztürk, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle bayramlaştı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını sonrası tekrar eskisi gibi bir araya gelerek bayramlarımızı kutlamaya başladık. İnsanlık olarak inşallah bir daha bu tür salgınlar yaşamayız. Bayramlar bir araya gelmenin, dargınlıkların bittiği müstesna günlerdir. Tüm insanların ve Taşova halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

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