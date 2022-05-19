Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi - Haberler

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Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Taşova'da bayrak yürüyüşü düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşte ptorokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Türk gençliği olarak büyük mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacaklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Yürüyüşe Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Amasya, Taşova, Güncel, Haberler

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