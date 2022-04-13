Taşova'da askıda ekmek kampanyası devam ediyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Selahattin Şehri, ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı "askıda ekmek" uygulamasının devam ettiğini bildirdi.

Şehri, AA muhabirine, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce bir ramazan ayında başlattığı askıda ekmek uygulaması sayesinde ihtiyaç duyanlara bir nebze olsun destek verdiklerini dile getiren Şehri, "Hem de vatandaşların iyilik yapmasına aracı olmuş oluyoruz. İşletme olarak her sabah normal ekmek ve ramazan ayının vazgeçilmezi pideleri ihtiyaç sahiplerinin alması için askımıza asıyoruz. Kampanyamıza her zaman destek olan ve olmaya da devam eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız istedikleri kadar ekmek veya pideyi askıya bırakabilirler. Amacımız askıda ekmek uygulamasını uzun yıllar devam ettirmektir." dedi.

???????